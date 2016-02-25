Ярмоленко про матч з "Мансіті": "Думаю, що перший м'яч трішки нас надломив психологічно"

Півзахисник київського клубу Андрій Ярмоленко прокоментував поєдинок проти "Манчестер Сіті", в якому "Динамо" поступилося на своєму полі з рахунком 1:3, в ефірі телеканалу "Футбол1".

"Звичайно, тут розчарування. Прийшов повний стадіон. Не вдалося показати той футбол, в який домовлялися грати. Особливо перший тайм. Другий тайм краще, а в першому зовсім погано було", - зазначив Ярмоленко.

"Можливо перегоріли, може перенервували – важко по гарячих слідах щось говорити... Завтра в усьому розберемося. Напевно, перший пропущений м'яч вплинув. В ньому ще моя провина є, тому що я повинен був грати з Агуеро – не встежив... В принципі, я думаю, перший м'яч трішки нас надломив психологічно", - назвав головні причини невдачі Андрій.

"Сили, в принципі, були. Ми розуміли, що прийшов повний стадіон і не хотіли розчаровувати глядачів. Потрібно було виправляти ситуацію. Звичайно, погано, що в кінці пропустили третій м'яч", - вважає гравець української команди.

"Потрібно бути реалістами: звичайно, нам буде важко пройти далі, але поїдемо і будемо намагатися грати, показувати той футбол, який вимагає від нас тренерський штаб", - підвів підсумок Ярмоленко.