"Динамо" програло "Манчестер Сіті" в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

На столичному НСК "Олімпійський" завершився матч Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Динамо" приймало "Манчестер Сіті" і програло з рахунком 1:3.

Гра в Києві проходила з явною перевагою гостей. Лише в перші 20 хвилин другого тайму кияни домінували на полі і в цей момент забили гол. Красивий і точний удар вдався Віталію Буяльському.

УНІАН провів онлайн-трансляцію гри, за якої можна простежити за ходом подій.

Тепер, для того щоб вийти у чвертьфінал турніру, в матчі-відповіді в Манчестері киянам необхідно буде або вигравати з рахунком 3:1 і сподіватися на вдалий результат в додатковий час, або в серії пенальті. Чи вигравати в основний час з різницею в три м'ячі. Будь-який інший результат буде на користь англійської команди.