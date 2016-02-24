Апеляційний комітет ФІФА скоротив термін дискваліфікації Платіні і Блаттера на два роки

Апеляційний комітет Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА) скоротив термін дискваліфікації екс-президента ФІФА Йозефа Блатера і екс-президента Європейського союзу футбольних асоціацій (УЄФА) Мішеля Платіні на два роки, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Чиновникам зменшили покарання з 8 до 6 років.

"Апеляційний комітет ФІФА під головуванням Ларрі Массендена частково підтвердили рішення, прийняті арбітражною палатою незалежного комітету з етики щодо Йозефа Блаттера і Мішеля Платіні відповідно, чиї дискваліфікації були знижені з восьми до шести років", - йдеться в заяві.

Крім того, було відхилено прохання про довічну дискваліфікацію обох чиновників.

Як повідомляв УНІАН, Комітет з етики ФІФА 9 січня повідомив, що Блаттеру та Платіні були спрямовані мотивувальні частини рішення про відсторонення чиновників від футболу на вісім років. Саме рішення було оприлюднене 21 грудня минулого року.

Підставою для відсторонення чиновників став переказ Блаттером 2 млн швейцарських франків з коштів ФІФА на рахунку Платіні в 2011 році. Комітет з етики ФІФА оголосив, що дане Блаттером пояснення про наявність усної угоди щодо платежу Платіні було непереконливим. Звинувачення в корупції з Блаттера і Платіні були зняті, але вони визнані винними в інших порушеннях кодексу поведінки ФІФА, в тому числі щодо прийняття подарунків, конфлікту інтересів, лояльності та ін.

Блаттер і Платіні були оштрафовані на 50 та 80 тисяч швейцарських франків відповідно.