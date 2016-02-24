Жоден турецький вболівальник не приїде до Москви підтримати "Фенербахче"

Про це заявив "Р-Спорт" прес-аташе турецького клубу Некаті Мете. Матч-відповідь відбудеться 25 лютого в Москві на стадіоні "Локомотив". Перша зустріч команд пройшла на минулому тижні в Стамбулі і завершилася з рахунком 2:0 на користь турецького клубу.

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"Жоден уболівальник з Туреччини не приїде до Москви на матч, - заявив Некаті Мете.- На сьогоднішній день у мене така інформація. Це пов'язано з візовими проблемами. Можливо, "Фенербахче" підтримають турки, які живуть в Москві, але я не можу знати цього напевно".

Раніше представник російського генконсульства у Стамбулі заявив, що "всі журналісти з Асоціації спортивних журналістів Туреччини, які своєчасно і централізовано звернулися до нас, щоб працювати на матчі в Москві, отримали візи", зазначивши при цьому, що вболівальники "Фенербахче" "централізовано до нас не зверталися, а відстежити, хто з тих, що звернулися за візами є вболівальниками, дуже складно".

Нагадаємо, після матчу в Стамбулі півзахисник московського клубу Дмитро Тарасов зняв ігрову майку, під якою у нього виявилася футболка із зображенням президента Росії Володимира Путіна і написом "найввічливіший президент". Реакція УЄФА на порушення правил, що забороняють політичну рекламу на стадіонах, послідувала негайно. На наступний день після матчу було відкрито дисциплінарну справу, за підсумками якої Тарасову світить дискваліфікація на 10 матчів, а клубу – штраф 50 тис. євро. Дисциплінарний комітет УЄФА розгляне справу 17 березня.

Як повідомляв УНІАН, відносини Росії і Туреччини зіпсувались після того, як 24 листопада 2015 року турецький винищувач F-16 збив російський бомбардувальник Су-24.