Тимошенко пообіцяла Платіні "зробити навіть неможливе"

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє, що уряд України “зробить навіть неможливе”, щоб фінал чемпіонату Європи з футболу 2012 року став святом футболу для всього світу.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів, про це вона заявила в Києві під час зустрічі з делегацією УЄФА на чолі з її президентом організації Мішелем ПЛАТІНІ.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що вся урядова команда сьогодні готує країну до Євро-2012. За її словами, уряд майже в повному складі прибув на зустріч, щоб провести всі необхідні розмови з керівництвом УЄФА.

Вона подякувала керівництву УЄФА за надану Україні честь провести фінал Євро-2012.

“Наша команда вдячна вам за те, що Україні випала така честь і за те, що ви Україні таку честь надали... Ми зробимо все навіть неможливе, щоб це було прекрасним святом для всього світу, і щоб Україна виглядала як гарний партнер”, - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що разом зі своїм другом прем’єр-міністром Польщі Дональдом ТУСКОМ працює над реалізацією проектів з проведення Євро-2012.

Ю.ТИМОШЕНКО впевнена, що моніторинг УЄФА кожного разу фіксуватиме лише прогрес України у підготовці до фіналу чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

У свою чергу, М.ПЛАТІНІ висловив сподівання, що Євро-2012 стане великим святом футболу. При цьому він зазначив, що “це непросте і нелегке завдання”.