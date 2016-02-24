Долгополов вийшов у друге коло тенісного турніру в Акапулько

В Акапулько (Мексика) відбувся матч першого кола тенісного турніру Abierto Mexicano Telcel (категорія - ATP World Tour 500), в якому українець Олександр Долгополов обіграв Стіва Джонсона з США, повідомляє Великий теніс України.

Матч закінчився з рахунком 7-5 7-6 (4)

Лідер українського тенісу провів свій перший матч після того, як змушений був знятися з чвертьфіналу турніру в Ріо-де-Жанейро через травму.

Стіву Джонсону за весь поєдинок не вдалося реалізувати жодного брейкпоінта з п'яти, в той час як Долгополов використав свій єдиний шанс на брейк в кінцівці першої партії, вигравши два гейми поспіль.

Тепер, в ніч на четвер за київським часом, на Долгополова чекає матч другого кола проти першого сіяного Давида Феррера. Рахунок в особистому протистоянні гравців - 8-2 на користь іспанця. Останній очний поєдинок суперників відбувся в минулому сезоні на "Мастерсі" в Парижі (6-2 6-2 на користь Феррера). А на грунті їх останню зустріч виграв Долгополов: півфінал в Ріо-2014, 6-4 6-4. Матч Долгополов - Феррер відкриє ігровий день на центральному корті "Abierto Mexicano Telcel".

У свою чергу, інший українець Ілля Марченко, який успішно стартував в Акапулько в понеділок, також проведе свою гру другого кола в ніч на четвер. Суперник українця - Райан Харрісон. Американець пройшов в основу через кваліфікацію, а в першому колі сенсаційно здолав третю ракетку турніру Марина Чиліча (6-3 3-6 6-2). В рейтингу АТР Харрісон займає 127-ю сходинку, а Марченко - 85-у. Цей матч відкриє рахунок особистих зустрічей тенісистів.