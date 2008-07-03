Платіні вже обіймається з Суркісом у Борисполі (фото)

Делегація УЄФА на чолі з президентом Мішелем ПЛАТІНІ прибула в Україну.

Сьогодні ж Президент України Віктор ЮЩЕНКО прийме президента УЄФА. Буде обговорено стан підготовки України до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Вчора, в рамках цієї ж поїздки, президент УЄФА зустрівся у Варшаві з прем`єр-міністром Польщі Дональдом ТУСКОМ (фото справа) і головою держави Лехом КАЧИНЬСКИМ.

Фото AP