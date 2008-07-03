Платіні вже обіймається з Суркісом у Борисполі (фото)
14:01, 03 липня 2008Спорт
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Починається візит президента УЄФА
Делегація УЄФА на чолі з президентом Мішелем ПЛАТІНІ прибула в Україну.
|Президент Федерації футболу України Ігор Суркіс вітає президента УЄФА Мішеля Платіні в київськом аеропорту
Сьогодні ж Президент України Віктор ЮЩЕНКО прийме президента УЄФА. Буде обговорено стан підготовки України до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.
Вчора, в рамках цієї ж поїздки, президент УЄФА зустрівся у Варшаві з прем`єр-міністром Польщі Дональдом ТУСКОМ (фото справа) і головою держави Лехом КАЧИНЬСКИМ.
Фото AP
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