Бій-реванш Кличка з Ф'юрі може відбутися в липні

Бій-реванш між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO та IBO в надважкій вазі британцем Тайсоном Ф'юрі і колишнім володарем цих поясів українцем Володимиром Кличком відбудеться в період з травня по липень включно, повідомляє Boxing news.

Про це в інтерв'ю Ring TV сказав виконавчий директор промоутерської компанії братів Кличків Том Леффлер.

"Бій відбудеться в травні, червні, або, можливо, навіть в липні. Зараз ми намагаємося звести воєдино всі пазли - арени, британського PPV, німецького телебачення, НВО. Але бій відбудеться у часовий період з травня по липень", - сказав Том Леффлер.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді Володимир Кличко поступився в титульному бою британцеві Ф'юрі за очками і втратив всі свої пояси чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO. З часом IBF відібрала у британця пояс чемпіона світу, так як він замість обов'язкового захисту титулу в бою з офіційним претендентом за версією цієї організації, обрав матч-реванш з українцем.