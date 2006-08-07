Прес-конференція учасників чемпіонату Європи з водних видів спорту

14-00 - Прес-конференція учасників чемпіонату Європи з водних видів спорту, який проходив у Будапешті (Угорщина). В прес-конференції, зокрема, візьмуть участь - Ганна Хлистунова – чемпіонка Європи (100 м брас); Сергій Бреус – чемпіон Європи (50 метрів батерфляй); Ірина Амшеннікова – срібна призерка чемпіонату Європи (200 м спина); Олег Лісогор – бронзовий призер чемпіонату Європи (100 м брас); Андрій Сердінов – бронзовий призер чемпіонату Європи (50 м батерфляй); Андрій Власков – 1-й віце-президент Федерації плавання України; Іван Сівак – головний тренер збірної України з плавання (розважальний комплекс «Арена – Інтертеймент», Бессарабська пл., 2-й поверх).

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