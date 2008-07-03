Повний рейтинг ФІФА

Збірна Іспанії, вигравши Євро-2008, піднялася на першу позицію в новому рейтингу ФІФА. Аргентина, яка раніше лідирувала, спустилася на шосте місце.

З третьої позиції на другу піднялася збірна Італії. Третє місце в новому рейтингу посідає Німеччина, як фіналіст Євро-2008.

Росія піднялася на 11-е місце. За підсумками виступу на Євро, де росіяни дійшли до півфіналу, збірна країни поліпшила своє становище одразу на 13 позицій. Не пройшла непоміченою доба гра Голландії, Хорватії й Туреччини, які піднялися тепер на п+яту (+5 рядків), сьому (+ 8) і чотирнадцяту (+6) сходинку, відповідно. Неучасть Англії в Євро-2008 і формальна участь Греції теж позначися: Англія втратила 6 позицій і нині стоїть 15-ю, Греція з 8-го місця перейшла на 18-е.

З інших континентів помітне зростання Нігерії, Ірану і Іраку. Найбільший прогрес показали збірні Буркіна-Фасо і Сурінаму. Команда африканської країни піднялася на 47 позицій і тепер займає 64-й рядок. Південноамериканці, піднялвшись на 58 (!) рядків, тепер 236-і.

Рекордсмени втрат - новозеландці (-24, і тепер 112-і), за ними Мозамбік (19, 109), Албанія (18, 100), Вірменія (18, 96), Канада (17, 77). Ну не можна ж грати в хокей і футбол водночас.

Україна на цьому святі життя повелася скромно, але оптимістично: +2 і з 29-м місцем якраз випереджаємо США, щоправда, відстаючи від Кот-д`Івуар.