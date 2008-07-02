Лемпард іде з "Челсі"

21:49, 02 липня 2008
Спорт
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І знову гратиме у Моурінью

Півзахисник лондонського "Челсі" Френк Лемпард погодився на перехід до міланського "Інтера". Сума трансферу може скласти 7 мільйонів фунтів (8,75 мільйона євро). Раніше новий тренер "Інтера" Жозе Моурінью, який кілька сезонів очолював "Челсі", заявив, що перехід Лемпарда цього літа неможливий, повідомляє Лента.руз посиланням на інтернет-видання Goal.com.

Проте клуби змогли домовитися про трансфер після того, як до "Челсі" перейшов півзахисник збірної Португалії Деку і місце 30-річного Лемпардав основі виявилося під загрозою.

"Інтер" запропонував Лемпардові чотирирічний контракт на суму 6 мільйонів фунтів (7,5 мільйона євро) за рік. Очікується, що наприкінці тижня футболіста представлять як першого новачка міланської команди після приходу на посаду тренера Жозе Моурінью.

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