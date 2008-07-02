Розпочався чемпіонат України серед груп захоплення МВС

Сьогодні в Івано-Франківську на стадіоні "Рух" відбулося урочисте відкриття чемпіонату України з багатоборства серед груп захоплення МВС.

Як передає кореспондент УНІАН, захід відбувається на базі УМВС України в області та Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ. У змаганнях беруть участь команди усіх територіальних управлінь Міністерства внутрішніх справ України.

Сьогодні учасники чемпіонату на території навчально-тренувального центру "Лисець", що у с. Старий Лисець Тисменицького району, змагалися у прикладній стрільбі та в подоланні спеціальної смуги перешкод.

3-4 липня у спортивному комплексі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу відбудуться змагання з рукопашного бою і урочисте закриття заходу.