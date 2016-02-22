Бубка про підсумки ЮОІ: "В Ліллехаммері написана нова сторінка українського спорту"

Президент Національного олімпійського комітету, Олімпійський чемпіон Сергій Бубка прокоментував підсумки виступу української збірної на ІІ зимових Юнацьких Олімпійських іграх, що напередодні завершилися в Ліллехаммері.

«Ліллехаммер – це символічне місто для України. Саме там 22 роки тому почалась олімпійська історія Незалежної України і було здобуто «золото» фігуристки Оксани Баюл і «бронза» біатлоністки Валентини Цербе. Приємно, що ці славні традиції продовжені і написана нова яскрава сторінка українського спорту», - зазначив головний олімпієць країни.

«Три нагороди – чудовий результат! Усі медалі стали історичними для України. «Золото» біатлоністки Христини Дмитренко стало першою нагородою найвищого ґатунку для України на зимових Юнацьких Олімпійських іграх. Срібну медаль виборов наймолодший учасник збірної – 14-річний фігурист Іван Шмуратко. Бронзова медаль сноубордистки Дарини Кириченко є першою для нашої країни в цьому виді спорту на змаганнях такого рівня», - відзначив Сергій Бубка.

Президент НОК також підкреслив, що цілий ряд наших юних олімпійців у величезній конкуренції з найкращими атлетами світу зуміли потрапити до топ-10 у біатлоні, сноубордингу, фігурному катанні, лижному двоборстві, санному спорті, лижних гонках, скелетоні.

«Для цих юних хлопців та дівчат змагання в Ліллехаммері стали на цей момент найголовнішим спортивним стартом у кар’єрі, дуже важливим випробуванням. Головний їх здобуток – безцінний досвід змагань такого рівня. Сподіваюсь, що в рамках культурно-освітньої програми вони здобули також нові знання, навички, знайшли собі нових друзів», - зауважив Сергій Бубка.

«У нас зростає гідна зміна, перспективний спортивний резерв. Хочеться вірити, що ці Юнацькі Олімпійські ігри стануть фундаментом для розвитку їх спортивної кар’єри та трампліном для нових здобутків і досягнень», - наголосив президент НОК.

Як повідомляв УНІАН, ЮОІ в Ліллехаммері проходили з 12 по 21 лютого. Збірна України на цих змаганнях завоювала три медалі - по одному золоту, сріблу та бронзі.