В Ліллехаммері урочисто закриті ІІ зимові Юнацькі олімпійські ігри

Під час церемонії закриття Ігор президент Міжнародного Олімпійського Комітету Томас Бах подякував усім, хто був причетним до цього свята і побажав поділитись з усіма олімпійським духом, повідомляє прес-служба НОК України.

«Якщо ми всі поділяємо цей дух дружби, взаєморозуміння і толерантності, то разом ми зможемо зробити цей світ кращим», - наголосив президент МОК.

10 неймовірних днів промайнули весело, цікаво, пізнавально і по-спортивному. 1100 атлетів з 71 країни світу стали однією великою і дружньою олімпійською родиною. Вже завтра команди почнуть роз’їжджатися додому, але назавжди у пам’яті у них залишаться ці надзвичайні олімпійські спогади.

Після виходу прапороносців, де синьо-жовтий стяг несла чемпіонка II зимових ЮОІ з біатлону Христина Дмитренко і спущення Олімпійського прапора, вогонь Ігор згас, щоб вже у 2020 році знову спалахнути на зимових Юнацьких Олімпійських іграх у швейцарській Лозанні.

Як повідомляв УНІАН, на ЮОІ в Ліллехаммері-2016 збірна України завоювала три нагороди - по одному золоту, сріблу та бронзі.