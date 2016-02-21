Українські шаблістки вибороли бронзу етапу Кубка світу з фехтування в Бельгії

На етапі Кубка світу з фехтування на шаблях, який відбувся в Бельгії, жіноча збірна України у командному виступі посіла третє місце.

Наша команда у складі Ольги Харлан, Олени Кравацької, Аліни Комащук та Олени Вороніної стали володарками бронзових нагород, повідомляє офіційний сайт змагань. У півфіналі українки поступилися команді Франціі, а у матчі за 3-є місце перемогли фехтувальниц Італії. У фіналі француженки постипилися команді Росії. Як повідомляв УНІАН, напередодні в одиночному турнірі перемогу святкувала лідер української команди Харлан.

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