Дзюдоїст Хаммо виграв етап світового Гран-прі в Дюссельдорфі

У Дюссельдорфі (Німеччина) завершились змагання етапу Гран-прі з дзюдо в суперважкій ваговій категорії понад 100 кг., де перемогу здобув український спортсмен Яків Хаммо, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наш спортсмен виграв дві сутички групового турніру, а потім, у півфіналі здолав Сунг-Хван Кіма з Південної Кореї, а у вирішальній фінальній сутичці був сильнішим за єгиптянина Іслама Ель Шехабі.

Цей етап змагань став другим у 2016-му році. Раніше відбувся аналогічний турнір на Кубі, який пройшов 22-24 січня.