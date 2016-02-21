Чемпіонка Ігор Дмитренко стала прапороносцем збірної України на закритті II зимових ЮОІ-2016

15:57, 21 лютого 2016
Спорт
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21 лютого у Ліллехаммері відбудеться урочиста церемонії закриття II зимових Юнацьких Олімпійських ігор.

noc-ukr.org

Не дивлячись на те, що сам захід відбуватиметься у формі своєрідного паті на території Олімпійського селища, традиційні елементи такі як спускання олімпійського прапора і передача його наступній столиці III зимових ЮОІ-2020, погашення олімпійського вогню і парад прапороносців все ж такі будуть присутні, повідомляє прес-служба НОК України.

За рішенням нашої команди, нести прапор України доручено чемпіонці II зимових Юнацьких Олімпійських ігор 2016 року в Ліллехаммері з біатлону Христині Дмитренко.

«Я залюбки погодилась виконати цю почесну місію. Взагалі, я ще дуже хотіла нести прапор на відкритті Юнацьких Олімпійських ігор, але нічого, сьогодні у мене з’явився такий шанс», -- прокоментувала спортсменка. 

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