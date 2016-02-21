Українські біатлоністи замкнули шістку найсильніших у змішаній естафеті Юнацьких олімпійських ігор

У Ліллехаммері (Норвегія) завершилася змішана естафета з біатлону в рамках Юнацьких олімпійських ігор, де збірна України замкнула шістку найсильніших команд світу, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українці виступали у складі Христина Дмитренко, Любов Кипяченкова, Сергій Телень та Юрій Ситник.

Наша команда претендувала на нагороди тільки на початку гонки, коли чемпіонка Ігор в гонці переслідування Дмитренко відмінно пройшла свій етап, фінішувавши другою з символічним відставанням від лідера в 0,7 секунди. Але вже на другому етапі Кипяченкова збільшила відставання до 2 хвилин 18,6 секунди - 7-е місце.

Надалі Телень і Ситник не дозволили команді опуститися нижче, але й істотного прогресу також не було. У підсумку, відставання українців на фініші склало 2 хвилини 51,2 секунди. Наші спортсмени використовували 18 додаткових патронів на вогневих рубежах і проїхали одне штрафне коло.

Переможцем гонки стала збірна Норвегії, призерами - команди Німеччини та Італії. До п'ятірки найсильніших увійшли Франція і Росія.

Таким чином, збірна України завершила зимові Юнацькі олімпійські ігри з трьома нагородами в активі - по одному золоту, сріблу та бронзі.

Олімпіада в Ліллехаммері проходила з 12 по 21 лютого.