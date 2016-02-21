Срібний призер Юнацьких олімпійських ігор Шмуратко: "Ще не вірю у свою нагороду"

До останнього прокату була інтрига щодо розподілу медалей, але спільними зусиллями французького дуету, чеської пари, представниці Латвії та нашого спортсмена, який показав свій найкращий результат у сезоні, команда «Future» зуміла піднятись на другу сходинку п’єдесталу, повідомляє прес-служба НОК України.

«Якби мені ще вчора сказали, що я стану призером Юнацьких Олімпійських ігор, не повірив. Я й зараз ще не до кінця вірю у те, що сталося. Дякую своїй команді, яка підтримувала та переживала за мене. Вони – найкращі», - прокоментував Іван Шмуратко.

Тренер призера Віра Вольпова задоволена сьогоднішнім прокатом свого вихованця. «Він готувався до цих стартів, старанно тренувався, не хотів підвести своїх колег по команді. Рада, що все так сталось. Будемо працювати далі», - додала наставниця.

Таким чином, за день до завершення ЮОІ на рахунку збірної України 3 нагороди - по одному золоту, сріблу та бронзі.

В останній день змагань, 21 лютого, українці поведуть боротьбу за нагороди в змішаній естафеті з біатлону.