Президент МОК Томас Бах зустрівся зі спортсменами та молодими послами Юнацьких олімпійських ігор

У передостанній змагальний день на II зимових Юнацьких Олімпійських ігор в Ліллехаммері президент Міжнародного Олімпійського Комітету Томас Бах зустрівся з атлетами та молодими послами, де Україну представляли новоспечена бронзова призерка зі сноубордингу Дарина Кириченко й молодий посол команди Віра Передерій.

Головного олімпійця світу цікавила думка юних спортсменів щодо проведення такого формату Ігор, що можливо змінити чи додати та взагалі враження атлетів від найголовнішої спортивної події. Тож всі коментарі та пропозиції, за словами Томаса Баха, будуть враховані вже на наступних ЮОІ.

«Я неймовірна щаслива, що стала частиною такого неймовірного і значимого заходу як Юнацькі Олімпійські ігри. Ми всі тут не лише змагались, а й навчались, отримували нові знання. Шкода, що подібного єднання всіх атлетів в одну єдину команду немає на жодному чемпіонаті. Я буду сумувати за Ліллехаммером, зовсім не хочеться ще звідси їхати», - додала Дарина Кириченко.