Фігурист Шмуратко здобув срібло Юнацьких олімпійських ігор в командних змаганнях

На ІІ зимових Юнацьких Олімпійських іграх, які тривають в норвезькому Ліллехаммері, наймолодший спортсмен олімпійської збірної України Іван Шмуратко (14 років) приніс нашій країні срібну нагороду, повідомляє прес-служба НОК України.

У змішаних командних змаганнях з фігурного катання 14-річний українець у складі команди під назвою Future у своєму прокаті здобув 89.66 балів, що є його найкращим результатом в сезоні.

Разом з ним в команді були представлені Діана Нікітіна (Латвія, жіноче одиночне катання), Анна Дускова - Мартін Бідар (Чехія, спортивна пара), Юлія Вагре - Матьє Коуре (Франція, танці на льоду).

Чемпіоном Ігор стала команда Desire, бронзовим призером - Discovery.