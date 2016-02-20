Харлан виграла етап Кубка світу з фехтування в Бельгії

На етапі Кубка світу з фехтування на шаблях, який триває в Бельгії, блисаучий результат продемонструвала Олімпійська чемпіонка Пекіну-2008 та бронзова призерка Лондона-2012 Ольга Харлан.

В індивідуальних змаганнях українка не залишила жодних шансів суперницям та здобула медаль найвищого ґатунку.

У фіналі Ольга виборола перемогу у російської спортсменки Яни Єгорян – 15:10.

Цікаво, що у півфіналі Єгорян виграла у лідера російської збірної Софії Великої. Ще одна з лідерів світового фехтування на шаблях - американка Маріель Загуніс - програла у чвертьфіналі й посіла 5-е місце.