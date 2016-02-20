Фристайліст Абраменко став володарем Кришталевого глобусу у лижній акробатиці в Кубку світу

В Мінську завершилися змагання єтапу Кубку світу з фристайлу в дисципліні лижна акробатика, де українець Олександр Абраменко посів 5-е місце, але став кращим у підсумковій таблиці КС сезону 2015/16, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українець отримав за виконання своїх стрибків від суддів 67,87 балла. Переможцем етапу став Крістофер Лілліс (США, 111,78), Друге місце у Максима Густіка (Білорусь, 109,50), третє - Іллі Бурова з Россії, 104,07.

Цей результат дозволив Олександру залишитись лідером загального рейтингу та вперше в історії українського фристайлу стати володарем малого Кришталевого глобуса з лижної акробатики.

Після цього етапу в таблиці Кубка світу у Абраменка 310 балів, Густіка - 276, Петра Медуліча (Росія) - 244.