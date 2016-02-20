Оприлюднено склад збірної України на чемпіонат світу з біатлону

Визначено склад збірної України на чемпіонат світу з біатлону, повідомляє прес-служба Федерації біатлону України.

Всього у складі 12 спортсменів - по 6 представників чоловічої та жіночої команд.

Чоловіки - Дмитро Підручний, Сергій Семенов, Артем Прима, Олександр Жирний, Віталій Кільчицький, Руслан Ткаленко.

Жінки - Валя Семеренко, Олена Підгрушна, Юлія Джима, Ірина Варвинець, Наталія Бурдига та Яна Бондар.

Інші наші спортсмени готуються до заключного етапу кубка IBU (Мартелл) і юніорського чемпіонату Європи (Поклюка).

Чемпіонат світу пройде у норвезькому Холменколлені з 3 по 13 березня.