Чоловіча і жіноча збірні України з бадмінтону не змогли потрапити в півфінал чемпіонату Європи

У Казані (Росія) сьогодні відбулися матчі 1/4 фіналу командного чемпіонату Європи з бадмінтону, в яких чоловіча та жіноча збірні України програли і зупинилися в кроці від боротьби за медалі, повідомляє офіційний сайт турніру.

Чоловіча збірна України в чвертьфіналі зазнала поразки від французів з рахунком 0:3. Дмитро Завадський програв Брайсу Леведесу -0:2 (13:21, 7;21), Артем Почтарьов – Лукасу Корві – 0:2 (17:21, 14:21), а Валерій Атрощенков – Лукасу Кларбо– 0:2 (19:21, 12:21).

У півфіналі зустрінуться Франція - Англія, Данія - Німеччина.

У жіночому турнірі українки не впоралися з командою Іспанії - 0:3. Марія Улітіна програла Кароліні Марін– 0:2 (18:21, 15:21), Наталія Войцех – Беатріс Корралес– 0:2 (21:23, 18:21), а Олена Прус – Кларі Азурменді– 0:2 (16:21, 9:21).

У півфіналах жіночого турніру зійдуться Іспанія - Болгарія і Данія - Німеччина.

Вирішальний матчі в боротьбі за медалі турніру - півфінали та фінали - відбудуться в Казані у вихідні, 20-21 лютого.