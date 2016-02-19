Молодіжний склад "Дніпра" вийшов у фінал турніру в Індії

У Кожикоде (Індія) завершився півфінальний матч Міжнародного турніру «Sait Nagjee Amarsee International Tournament», в якому молодіжна команда дніпропетровського "Дніпра" обіграла однолітків з англійської "Уотфорда" з рахунком 3:0, повідомляє прес-служба ФК "Дніпро".

Голи в цьому матчі забили Юрій Луньов, Владислав Кочергін, а третій м'яч влетів у ворота після автоголу гравця англійської команди.

У півфіналі молодіжна команда «Дніпра» зустрілася з тим самим «Уотфордом», який за драматичних обставин залишив за бортом плей-офф луцьку «Волинь». Не особливо виблискуючи протягом всього турніру, англійці змогли витягнути щасливий лотерейний квиток в останньому поєдинку групового турніру з лучанами, коли у ворота української команди на останній хвилині був поставлений пенальті, за великим рахунком придуманий місцевим рефері на рівному місці. Стандарт був реалізований Якубяком, в матчі в підсумку була зафіксована нічия, яка влаштувала «Уотфорд». Ну а у складі «Волині» єдиний гол забив англійцям екс-дніпрянин Сергій Кравченко.

Напередодні сьогоднішнього матчу Сергій однозначно прогнозував перемогу «Дніпра» і аж ніяк не через почуття образи на «Уотфорд».

Протягом всієї гри "Дніпро" мав повну перевагу над суперником. Щоправда, основний час закінчився внічию але в додаткові 30 хвилин "дніпряни" зуміли відзначитися тричі. На 93-й хвилині рахунок відкрив Кочергін, на 109-й Луньов подвоїв перевагу своєї команди, а вже на 120-й англійці самі організували гол у власні ворота.

У фіналі 21 лютого гравці "Дніпра" зустрінуться з однолітками з бразильського «Атлетико Паранаенсе».