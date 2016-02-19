Світоліна програла у півфіналі тенісного турніру в Дубаї

У Дубаї (ОАЕ) завершився матч 1/2 фіналу тенісного турніру Dubai Duty Free Tennis Championships (категорія - Premier), в якому українка Еліна Світоліна програла Сарі Еррані з Італії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився у двох партіях з рахунком 4-6 4-6.

У першій парті суперниці досить багато помилялися і робили взаємні брейки. А при рахунку 4:4 вирішальну помилку допустила українка. Вона не зуміла виграти гейм на своїй подачі, а потім і програла подачу суперниці - 4-6.

У другому сеті українка вела в рахунку 3-1, але дозволила суперниці зробити два брейка і утримати два гейми на своїй подачі - 3-5. Тільки після цього Світоліна виграла гейм на своїй подачі, але в наступному геймі нічого не змогла протиставити суперниці і програла сет і матч - 4-6.

Матч тривав 1 годину 51 хвилину.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на суботу за київським часом свій матч 1/4 фіналу на чоловічому турнірі в Ріо-де-Жанейро проведе Олександр Долгополов. Його суперником стане один з кращих гравців останнього десятиліття, екс-перший номер світового рейтингу (нині 5-а ракетка світу) і 14-разовий переможець турнірів серії "Великого шолому" іспанець Рафаель Надаль.