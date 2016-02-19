17 українських спортсменів боротимуться за ліцензіі на Олімпіаду на чемпіонаті Європи з кульової стрільби

З 22 по 28 лютого угорський Дьйор прийматиме найсильніших представників кульової стрільби Старого Світу, які розіграють медалі чемпіонату Європи та ліцензії на Олімпійські ігри-2016 в Ріо-де-Жанейро.

В Угорщині відбудуться змагання у стрільбі з пневматичної зброї (10 м) серед спортсменів юніорської (U-20) та дорослої вікової категорії, повідомляє прес-служба НОК України. Українська заявка нараховує 35 спортсменів (17 дорослих), серед яких Олімпійська чемпіонка Афін-2008 та дворазова бронзова призерка Ігор-2012 Олена Костевич. Склад збірної України Чоловіки: Андрій Колесніков, Дмитро Мельник, Олег Царьков, Павло Коростильов, Денис Кушніров, Олег Омельчук, Єгор Чирва, Андрій Гільченко. Жінки: Ольга Голубченко, Тетяна Галкіна, Леся Леськів, Валентина Чуніхіна, Поліна Конарєва, Олена Костевич, Галина Авраменко, Вікторія Рибовалова, Людмила Василюк. Склад збірної України U-20: Павло Колохов, Кирило Козюк, Дмитро Омельянчик, Олександр Крепостняк, Богдан Кириленко, Олександр Самострол, Максим Бабушок, Ігор Кізима, Дмитро Мельник, Анна Ільїна, Вікторія Сухорукова, Марія Войцехівська, Ганна Левковська, Анна Мирончук, Олена Якушева, Дар'я Рожнятовська, Вікторія Стецюра, Юлія Тимошко.

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