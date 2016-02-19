Скелетонист Гераскевич потрапив в Топ-10 на Юнацьких олімпійських іграх на зіпсованому скелетоні

У Ліллехаммері (Норвегія) завершилися змагання в скелетоні зимових Юнацьких олімпійських ігор, в яких українець Олександр Гераскевич посів підсумкове 8-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань.

У першій спробі українець подолав дистанцію за 54.70 секунди, опинившись на 9-му місці. За дві години, в другому вирішальному заїзді він фінішував з результатом 54,57 секунди став 8-м в другій спробі. У сумі, з результатом 1 хвилина 49.37 секунди він також опинився на 8-му місці. Відставання від переможця склало 2.07 секунди.

Переможцем змагань став Євген Рукосуєв з Росії - 1 хвилина 47.30 секунди, друге місце у Олександра Хестенгена з Норвегії (+0.64), третє - Робіна Шнейдера з Німеччини (+0.80).

Виступ Гераскевича в Ліллехаммері спочатку був під загрозою зриву. Під час транспортування до місця змагань скелетон українського спортсмена отримав серйозні пошкодження.

Батько і тренер українського спортсмена Михайло Гераскевич зазначав: "Вся упаковка роздерта, сумка розкрита. На треку дістали скелетон. Його виродки не просто розкрили, Його діставали з сумки, над ним поглумилися. Порвали нову обшивку, пробили чимось гострим вантажі, добре хоч не весь скелетон цілком. Побили трохи дуже цінні ковзани. Я годину заспокоював Влада. Він ридав над ним. Ми цю обшивку майже 2 дні міняли, підганяли. Спеціально під Олімпіаду".

Спортсмен летів на змагання літаком компанії Люфтганза з пересадкою у Франкфурті, Київ - Франкфурт - Осло. За транспортування скелетона було заплачено 140 євро в одну сторону.