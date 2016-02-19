Головний тренер "Шальке" про гру з "Шахтарем": ми не використали свої шанси

Брайтенрайтер відзначив, що його команда добре провела виїзний матч.

"Мали багато шансів забити гол, але легковажно ці шанси змарнували. Мали хороші вихідні позиції в цьому матчі. 0:0 - слизький рахунок, але добре, що не програли. В цілому, високо оцінюю нашу гру", - сказав наставник гельзенкірхенців.

Також тренер "Шальке" високо оцінив гру "Шахтаря", зауваживши, що в німецькій Бундеслізі команда могла би боротися за позицію в першій четвірці.

""Шахтар" показав себе дуже небезпечним суперником. Але і ми прагнемо добре себе проявити і будемо боротися в обох турнірах", - вважає Брайтенрайтер.

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За словами головного тренера німецької команди, його футболісти грали добре, але не використали свої шанси. "Такий футбол. Іноді м'яч банально не залітає у ворота".

Також Брайтенрайтер прокоментував гру орендованого у київського "Динамо" півзахисника Юнеса Беланда.

"Одна гра - не показник. Хоча, сьогодні, дійсно, він чудово себе проявив. Особливо в першому таймі. У другому зіграв трохи слабкіше, але в цілому зарекомендував себе добре. Подивимося, як він буде виступати", - сказав тренер "Шальке".

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Як повідомляв УНІАН, у Львові завершився перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи, в якому "Шахтар" приймав німецький "Шальке-04" з Гельзенкірхена і звів матч внічию - 0:0.