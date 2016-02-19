Луческу про матч з "Шальке": усі зіграли на хорошому рівні

Про свої враження Луческу розповів на післяматчевій прес-конференції.

"У нас є ще тиждень, щоб підготуватися до другого матчу. Тепер ми добре знаємо потенціал цієї команди. Дуже шкода, що на другу гру ми втратили Кучера, його досвід допоміг би нам на виїзді. Ми будемо шукати свій шанс до кінця в Гельзенкірхені", - сказав наставник донеччан.

Читайте такожПівзахисник "Шахтаря" Фред дискваліфікований на півроку за вживання допінгу

Відповідаючи на питання про дії українців на полі, яких стає більше на полі, Луческу зазначив, що зараз ситуація трохи дивна.

"Фред не може грати і нам доводиться в центрі використовувати двох півзахисників оборонного плану. І це відчувається на атакуючих діях. Хоча і Малишев, і Степаненко добре діяли і у відборі, і у боротьбі з суперником. Але завершального пасу, який повинен дати опорний хавбек, на жаль, з їхнього боку не було. Якщо згадати, як це робив Фернандіньо, Фред, такого не було", - сказав Луческу.

При цьому Луческу зазначив, що для першої гри "всі без винятку зіграли добре". "На жаль, були моменти, які ми не забили. Особливо в кінці другого тайму. Якби Гладкий пробив в один дотик без обробки, то можливо б забив", - каже тренер.

Читайте також"Шальке" оголосив про оренду гравця київського "Динамо"

Як повідомляв УНІАН, у Львові завершився перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи, в якому "Шахтар" приймав німецький "Шальке-04" з Гельзенкірхена і звів матч внічию - 0:0.