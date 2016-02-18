"Шахтар" і "Шальке" зіграли внічию в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи
23:54, 18 лютого 2016Спорт
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Гра у Львові завершилася нульовою нічиєю.
Reuters
У Львові завершився перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи, в якому "Шахтар" приймав німецький "Шальке-04" з Гельзенкірхена і звів матч внічию - 0:0.
УНІАН провів онлайн-трансляцію гри за якою можна простежити за ходом боротьби.
Матч-відповідь відбудеться в Гельзенкірхені рівно за тиждень, 25 лютого.
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