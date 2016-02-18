Долгополов вийшов до чвертьфіналу тенісного турніру у Ріо-де-Жанейро
Українець обіграв іспанця Сервантеса в матчі другого кола змагань.
У столиці Олімпіади-2016 Ріо-де-Жанейро (Бразилія) завершився матч другого кола тенісного турніру Rio Open presented by Claro (категорія ATP World Tour 500), в якому українець Олександр Долгополов обіграв іспанця Ініго Сервантеса, повідомляє Великий теніс України.
Матч закінчився з рахунком 3-6 6-3 6-0
Не отримавши жодного брейкпоінта у стартовій партії, українець розгромив суперника в продовження зустрічі, наступних двох сетах. Друга партія завершилася перемогою українця насухо, а третя стала дзеркальним відображенням стартового сету.
У чвертьфіналі змагань Долгополов боротиметься з переможцем іспанського дербі Рафаеля Надаля і Ніколаса Альмагро, які продовжать ігровий день на центральній арені Ріо.