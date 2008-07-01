Хто поїде на Олімпійські ігри?

1 липня 2008 року на Національному спортивному комплексі «Олімпійський» розпочався чемпіонат України з легкої атлетики, за результатами якого буде визначено остаточний склад національної збірної команди України з легкої атлетики на Іграх ХХІХ Олімпіади в Пекіні.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту.

Заступник міністра України у справах сім’ї, молоді та спорту Мирослав ДУТЧАК під час урочистої церемонії відкриття зазначив, що чемпіонат стане визначальним для багатьох спортсменів. Перемога у змаганнях та виконання «Олімпійського нормативу» означатиме отримання путівки до Пекіна.

М.ДУТЧАК висловив впевненість у тому, що змагання будуть запеклими, а виступи блискучими. Заступник міністра висловив сподівання, що присутні на відкритті представники засобів масової інформації донесуть до якомога більшої кількості киян та гостей столиці звістку про свято королеви спорту.

«Навіть не зважаючи на те, що вхід є вільним, дуже часто наші легкоатлети змагаються при порожніх трибунах, хоча легкоатлетичні змагання є одними з найбільш захоплюючих» – зазначив М.ДУТЧАК.

У чемпіонаті України з легкої атлетики, який триватиме до 4 липня, беруть участь 855 спортсменів з 27 регіонів України.