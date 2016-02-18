Світоліна вийшла у півфінал тенісного турніру в Дубаї

У Дубаї (ОАЕ) завершився матч 1/4 фіналу тенісного турніру Dubai Duty Free Tennis Championships (категорія - Premier), в якому українка Еліна Світоліна обіграла Коко Ванведе з США, повідомляє Великий теніс України.

Гра завершилася з рахунком 6-4 1-6 6-2.

У першому сеті суперниці помітно нервували, багато помилялися на своїх подачах і, як наслідок, зробили багато обопільних брейків. Тим не менш, у вирішальний момент велику більшу і холоднокровність проявила українка, 6:4.

Друга партія стала справжнім кошмаром для українки, яка зуміла виграти лише один гейм - 1:6. А ось у третій партії українка вже володіла ініціативою. Цікаво, що Світоліна програла перші два гейми, в тому числі, на своїй подачі. Але зуміла переломити хід гри, виграти шість геймів поспіль і матч в цілому.

"Дуже важкий матч. Рада, що змогла довести його до перемоги на своїй подачі, - каже Еліна у післяматчевому інтерв'ю - Думаю, Жюстін Енен не дуже сподобався другий сет в моєму виконанні. Але перемога є перемога. Завтра буде також нелегко проти Сари Еррані. Очікую, що буде багато тривалих розіграшів. У неї сьогодні також був непростий поєдинок. Зараз важливо відновитися до півфіналу і порадіти перемозі".