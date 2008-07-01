Профспілки футболістів ведуть переговори щодо мінімальних контрактів

Асоціації футболістів та футбольних менеджерів Європи обговорюють мінімальні умови контрактів.

Як передає власний кореспондент УНІАН, сьогодні у Парижі за ініціативи комісарів Євросоюзу з питань зайнятості, рівності шансів та соціальних справ Владіміра ШПІДЛИ та з питань освіти, культури і молоді Яна ФІГЕЛЯ вперше розпочався соціальний діалог між асоціаціями футболістів та роботодавців.

На першу зустріч прибули представники Європейського відділення Міжнародної федерації професійних асоціацій футболістів, Асоціації Європейських професійних футбольних ліг з боку футболістів та Європейської клубної асоціації з боку роботодавців.

“Футболісти – одні з найбільш мобільних професіоналів в Європі, тому новий соціальний діалог допоможе вирішувати питання, які не можуть бути вирішені на національному рівні”, - заявив з цього приводу В.ШПІДЛА.

Першим питанням зустрічі буде питання мінімальних умов контрактів, зокрема, в області здоров’я та безпеки на роботі, медичного страхування, освіти для молодих гравців, обов’язків та прав футболістів, вирішення конфліктів.

Європейське відділення Міжнародної федерації професійних асоціацій футболістів (FIFPro) представляє понад 28 000 гравців в 20 країнах-членах ЄС.

Асоціація Європейських професійних футбольних ліг представляє вищі ліги та асоціації клубів з 17 країн-членів ЄС, або близько 600 клубів.

Європейська клубна асоціація представляє 103 топ-клуби, з яких 67 – у країнах-членах ЄС.