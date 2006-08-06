Тренер збірної Франції назвав ім`я наступника Зідана

Головний тренер збірної Франції Раймон Доменек назвав ім`я наступника Зінедіна Зідана на посту капітана національної команди.

Новим капітаном "триколірних" буде півзахисник міланського "Інтера" Патрік Вієйра. За свою кар`єру Вієйра вже вісім разів виводив національну збірну Франції на полі з капітанською пов`язкою. Всього у складі збірної Вієйра провів 94 матчі і забив 6 м`ячів.

"Капітаном команди буде Патрік Вієйра, що цілком логічно", - повідомив в інтерв`ю французькому телеканалу TF1 Раймон Доменек.

Нагадаємо, що Зінедін Зідан оголосив про завершення своєї спортивної кар`єри після закінчення фіналу ЧС-2006, в якому збірна Франції поступилася по пенальті збірній Італії, а сам Зідан одержав червону картку за удар Марко Матерацці.

Збірна Франції розпочне відбірковий цикл до Євро-2008 матчем зі збірною Грузії в гостях 2 вересня.

За матеріалами Лента.ру