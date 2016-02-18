Лижник Орлик потрапив до п'ятірки найкращих на дистанції 10 кілометрів Юнацьких олімпійських ігор

У Ліллехаммері (Норвегія) завершилася лижна гонка на 10 км в рамках зимових Юнацьких олімпійських ігор, в якій українець Андрій Орлик зайняв 5-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наш спортсмен подолав дистанцію за 24 хвилини 13.4 секунди, відставши від переможця на 1 хвилину 08.6 секунди.

Орлик протягом всієї дистанції був у групі лідерів, займаючи на різних відрізках 3-5 місця, але пробитися у підсумкову трійку призерів не зумів. Від посівшого 3-е місце Ігоря Федотова (Росія) українець відстав на 14,2 секунди.

За словами його наставників Дмитра Казановського і Олександра Пуцка їх вихованець показав достойний результат, не дивлячись на те, що коронною дисципліною у спортсмена є класика, боротьбу вів аж до самого фінішу».

«Розраховували та й Андрій міг підтятись вище. Півтора місяці тому на тренуванні він зламав на руці палець зі зміщенням. Ввечері 31 грудня йому робили операцію. 2,5 тижні тренувався з однією рукою. Із-за того, що потрібно було стартувати на Юнацьких Олімпійських іграх вимушені були спицю зняти раніше», - прокоментували тренери.

Чемпіоном Ігор у цьому виді програми став Магнус Кім з Південної Кореї, срібним призером - норвежець Вебйорн Хегдаль.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні в лижній гонці серед дівчат на 5 км. українка Юлія Кроль посіла 27-е місце.