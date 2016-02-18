Португальський легіонер "Динамо" Велозу: "Я люблю команду, але тут ніхто не пропонував мені продовжити контракт"

Португальський легіонер київського "Динамо" Мігель Велозу виступив із зверненням на своїй сторінці в Facebook, де прояснив ситуацію навколо свого майбутнього в клубі.

«Я люблю «Динамо», і я завжди намагався робити все від мене залежне, щоб допомогти команді вирішити поставлені перед нею завдання. Недавні новини – брехня. Мій контракт з «Динамо» діє до кінця червня, і я буду продовжувати з усіх сил допомагати команді. Я не продовжив контракт тому, що ніхто, включаючи президента або кого-небудь ще, не говорив зі мною про можливе продовження угоди», – заявив Велозу.

Раніше, на початку січня, президент київського клубу Ігор Суркіс зазначив: "Якщо футболіст хоче укласти нову угоду, він повинен знаходити президента, а не президент його".

Велозу підписав контракт з "Динамо" в літнє міжсезоння-2012. В сезоні 2015/16 гравець провів за команду 19 матчів, в яких забив 3 голи.