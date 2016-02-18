Лижниця Кроль увійшла в Топ-30 дистанції на 5 километрів вільним стилем Юнацьких олімпійських ігор

Першими на старт вийшли дівчата, де українка Юлія Кроль серед найкращих лижниць світу зуміла пробитись до ТОП-30, посівши у фінальному протоколі 27 місце, повідомляє прес-служба НОК України.

Дистанцію у 5 км вільним стилем наша спортсменка здолала за 15:01.8.

Чемпіоном Ігор в цьому виді програми стала Майя Якуніна з Росії, призерами - Чунху Чі (Китай) та Ребекка Іммонен (Фінляндия).

«Сьогодні біглось дуже важко, всю дистанцію боліли ноги. У даній ситуації зробила все, що змогла», - поділилися Юлія.

«Взагалі, моя коронка - це класика Нажаль, такої дистанції на Юнацьких Олімпійських іграх немає. Але нічого, вже скоро стартує юніорський чемпіонат світу - там вже я відіграюсь», - додала лижниця.