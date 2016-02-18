Українка Світоліна вийшла у чвертьфінал тенісного турніру в Дубаї

У Дубаї відбувся матч 1/8 фіналу тенісного турніру Dubai Duty Free Tennis Championships (категорія Premier), в якому українка Еліна Світоліна переграла п'яту ракетку світу Гарбіну Мугурусу з Іспанії.

Гра завершилася з рахунком 7-6 (3) 6-3.

У першій партії суперниці одного разу обмінялися брейками, а вирішальним виявився тай-брейк, де Світоліна переграла суперницю з рахунком 7:3. А вже у другій партії українка в самому початку виграла гейм на подачі суперниці і утримувала перевагу до кінця матчу.

У чвертьфіналі українка зіграє з Коко Вандевеге (США), яка у другому колі обіграла Крістіну Младенович (Франція) 3-6 7-5 6-4.

У рейтингу WTA американка займає 46-е місце. У стартовому колі Вандевеге перемогла шосту ракетку турніру Кароліну Плішкову (Чехія). Торік українка і американка провели свою єдину зустріч якраз на кортах в Дубаї. При рахунку 3-1 першої партії американка змушена була припинити боротьбу через травму.