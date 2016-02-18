Комісія з етики ФІФА покарала тренера та екс-футболіста Франца Бекенбауера

Відповідне рішення було зареєстроване та оприлюднене на сайті ФІФА у середу, 17 лютого. Цього ж дня воно набуває чинності, повідомляє Deutsche Welle.

Як зазначається у повідомленні, причина покарання - недостатнє бажання Бекенбауера співпрацювати з палатою з розслідувань комісії з етики у справі щодо надання права проведення Чемпіонатів світу з футболу 2018 та 2022 років Росії та Катару відповідно. З 2007 по 2011 рік Бекенбауер був членом виконавчого комітету ФІФА. Він відмовився надати відповідну інформацію під час особистого інтерв'ю та не відповів на запитання, які були йому надіслані англійською та німецькою мовами, а це порушує кодекс етики ФІФА.

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Але оскільки згодом Бекенбауер продемонстрував "готовність співпрацювати", то накладено покарання лише у формі попередження та штрафу в 7 тисяч швейцарських франків. В 2014 році комісія з етики ФІФА відсторонювала Франца Бекенбауера на 90 днів від футболу через небажання відповідати на запитання комісії з етики у даній справі. Бекенбауер тоді послався на погані знання англійської мови.

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У повідомленні ФІФА зазначається, що дана справа та покарання не стосується розслідування обставин надання Німеччині права на проведення Чемпіонату світу з футболу 2006 року. Нагадаємо, Франц Бекенбауер тоді очолював заявковий та організаційний комітет з проведення футбольної першості. У жовтні минулого року видання Der Spiegel оприлюднило матеріали власного розслідування щодо можливого підкупу членів виконкому ФІФА при наданні Німеччині права на проведення чемпіонату. Франц Бекенбауер заперечував всі закиди.