Результати жеребкування Ліги чемпіонів

1-ий і 2-ий відбіркові раунди

У штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування першого і другого кваліфікаційних раундів Ліги чемпіонів, повідомляє офіційний сайт УЄФА. 1-й відбірковий раунд 1. "Лінфілд" (Північна Ірландія) - "Динамо" Загреб (Хорватія) 2. "Валлетта" (Мальта) - "Артмедіа" (Словаччина) 3. "Динамо" Тбілісі (Грузія) - "Рунавуйк" (Фарери) 4. "Санта-Колома" (Андорра) - "Каунас" (Литва) 5. "Мурата" (Сан-Маріно) - "Гетеборг" (Швеція) 6. "Лланеллі" (Вельс) - "Вентспілс" (Латвія) 7. "Анортосис" (Кіпр) - "Пюнік" (Вірменія) 8. "Інтер" (Азербайджан) - "Работнічкі" (Македонія) 9. "Тампере" (Фінляндія) - "Будучност" (Чорногорія) 10. "Дюделанж" (Люксембург) - "Домжале" (Словенія) 11. "Динамо" (Албанія) - "Модріча" (Боснія) 12. "Актобе" (Казахстан) - "Шериф" (Молдавія) 13. "Дрогеда" (Ірландія) - "Левадія" (Естонія) 14. БАТЕ (Білорусія) - "Валюр" (Ісландія) 2-й відбірковий раунд "Рейнджерс" (Шотландія) - переможець матчу 4 "Бранн" (Норвегія) - переможець матчу 6 Переможець матчу 8 - "Партизан" (Сербія) Переможець матчу 9 - переможець матчу 2 Переможець матчу 7 - "Рапід" (Австрія) Переможець матчу 10 - переможець матчу 1 "Панатінаїкос" (Греція) - переможець матчу 3 Переможець матчу 5 - "Базель" (Швейцарія) Переможець матчу 12 - "Спарта" (Чехія) Переможець матчу 13 - "Динамо" Київ (Україна) "Андерлехт" (Бельгія) - переможець матчу 14 "Бейтар" (Ізраїль) - "Вісла" (Польща) "Фенербахче" (Туреччина) - МТК (Угорщина) "Ольборг" (Данія) - переможець матчу 11

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