Результати жеребкування Ліги чемпіонів
1-ий і 2-ий відбіркові раунди
У штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування першого і другого кваліфікаційних раундів Ліги чемпіонів, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
1-й відбірковий раунд
1. "Лінфілд" (Північна Ірландія) - "Динамо" Загреб (Хорватія)
2. "Валлетта" (Мальта) - "Артмедіа" (Словаччина)
3. "Динамо" Тбілісі (Грузія) - "Рунавуйк" (Фарери)
4. "Санта-Колома" (Андорра) - "Каунас" (Литва)
5. "Мурата" (Сан-Маріно) - "Гетеборг" (Швеція)
6. "Лланеллі" (Вельс) - "Вентспілс" (Латвія)
7. "Анортосис" (Кіпр) - "Пюнік" (Вірменія)
8. "Інтер" (Азербайджан) - "Работнічкі" (Македонія)
9. "Тампере" (Фінляндія) - "Будучност" (Чорногорія)
10. "Дюделанж" (Люксембург) - "Домжале" (Словенія)
11. "Динамо" (Албанія) - "Модріча" (Боснія)
12. "Актобе" (Казахстан) - "Шериф" (Молдавія)
13. "Дрогеда" (Ірландія) - "Левадія" (Естонія)
14. БАТЕ (Білорусія) - "Валюр" (Ісландія)
2-й відбірковий раунд
"Рейнджерс" (Шотландія) - переможець матчу 4
"Бранн" (Норвегія) - переможець матчу 6
Переможець матчу 8 - "Партизан" (Сербія)
Переможець матчу 9 - переможець матчу 2
Переможець матчу 7 - "Рапід" (Австрія)
Переможець матчу 10 - переможець матчу 1
"Панатінаїкос" (Греція) - переможець матчу 3
Переможець матчу 5 - "Базель" (Швейцарія)
Переможець матчу 12 - "Спарта" (Чехія)
Переможець матчу 13 - "Динамо" Київ (Україна)
"Андерлехт" (Бельгія) - переможець матчу 14
"Бейтар" (Ізраїль) - "Вісла" (Польща)
"Фенербахче" (Туреччина) - МТК (Угорщина)
"Ольборг" (Данія) - переможець матчу 11