Результати жеребкування Ліги чемпіонів

13:59, 01 липня 2008
Спорт
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1-ий і 2-ий відбіркові раунди

У штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування першого і другого кваліфікаційних раундів Ліги чемпіонів, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

1-й відбірковий раунд

1. "Лінфілд" (Північна Ірландія) - "Динамо" Загреб (Хорватія)

2. "Валлетта" (Мальта) - "Артмедіа" (Словаччина)

3. "Динамо" Тбілісі (Грузія) - "Рунавуйк" (Фарери)

4. "Санта-Колома" (Андорра) - "Каунас" (Литва)

5. "Мурата" (Сан-Маріно) - "Гетеборг" (Швеція)

6. "Лланеллі" (Вельс) - "Вентспілс" (Латвія)

7. "Анортосис" (Кіпр) - "Пюнік" (Вірменія)

8. "Інтер" (Азербайджан) - "Работнічкі" (Македонія)

9. "Тампере" (Фінляндія) - "Будучност" (Чорногорія)

10. "Дюделанж" (Люксембург) - "Домжале" (Словенія)

11. "Динамо" (Албанія) - "Модріча" (Боснія)

12. "Актобе" (Казахстан) - "Шериф" (Молдавія)

13. "Дрогеда" (Ірландія) - "Левадія" (Естонія)

14. БАТЕ (Білорусія) - "Валюр" (Ісландія)

 2-й відбірковий раунд

"Рейнджерс" (Шотландія) - переможець матчу 4

"Бранн" (Норвегія) - переможець матчу 6

 Переможець матчу 8 - "Партизан" (Сербія)

 Переможець матчу 9 - переможець матчу 2

 Переможець матчу 7 - "Рапід" (Австрія)

 Переможець матчу 10 - переможець матчу 1

 "Панатінаїкос" (Греція) - переможець матчу 3

 Переможець матчу 5 - "Базель" (Швейцарія)

 Переможець матчу 12 - "Спарта" (Чехія)

 Переможець матчу 13 - "Динамо" Київ (Україна)

"Андерлехт" (Бельгія) - переможець матчу 14

"Бейтар" (Ізраїль) - "Вісла" (Польща)

"Фенербахче" (Туреччина) - МТК (Угорщина)

"Ольборг" (Данія) - переможець матчу 11

 

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