Капітан збірної Грузії і захисник італійського "Мілана" Каха Каладзе одружується з відомою грузинською моделлю Анукі Арешидзе. Про це вчора повідомив щотижневий журнал "Тбіліселебі" і підтвердили інформовані джерела, близькі до сім`ї Каладзе.

Каха і Анукі познайомилися в Мілані, де на початку нинішнього року Арешидзе працювала у відомому міжнародному модельному агентстві "Еліт". Журнал повідомляє, що Каха вже познайомив Анукі зі своїми батьками в Тбілісі.

Каха Каладзе народився і виріс в місті Самтредіа на заході Грузії в сім`ї капітана місцевого футбольного клубу "Локомотива" Карло Каладзе. У 1995-97 роках Каха виступав за тбіліське "Динамо", в 1998-2000 - за київське "Динамо", з 2001 року - за "Мілан", його контракт з італійським клубом закінчується в 2011 р.

Він п`ять разів визнавався кращим гравцем Грузії, двічі ставав переможцем Ліги чемпіонів Європи, кілька разів запрошувався до збірної світу.

Сегодня