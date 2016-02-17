УЄФА відкрила дисциплінарну справу щодо гравця, який одягнув майку з Путіним

Союз європейських футбольний асоціацій відкрив дисциплінарну справу щодо російського гравця футбольного клубу "Локомотив" (Москва) Дмитра Тарасова, який продемонстрував майку з портретом Путіна, повідомляє прес-служба УЄФА.

Інцидент стався після матчу "Фенербахче" - "Локомотив", що пройшов у турецькому Стамбулі 16 лютого в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА.

Справу відкрито за статтею дисциплінарного регламенту, яка забороняє гравцям наносити зображення на одяг і гасла політичного та релігійного характеру, а також рекламні оголошення. Виняток становить логотип фірми-виробника одягу.

«Гравці не повинні демонструвати елементи одягу, на яких розміщені політичні, релігійні, особисті заяви, а також зображення або логотипи», — йдеться в заяві УЄФА.

Згідно з регламентом, гравець може бути дискваліфікований на термін від 10 матчів.

Справу буде розглянуто 17 березня.

Матч "Фенербахче" - "Локомотив" завершився з рахунком 2:0 на користь турецької команди.

Як повідомляв УНІАН, відносини РФ і Туреччини різко погіршилися після того, як 24 листопада 2015 року турецький винищувач збив російський Су-24. Як заявили в Анкарі, російський літак порушив повітряний простір Туреччини.

Росія ввела стосовно Туреччини економічні санкції, оголосила про скасування безвізового режиму для турецьких громадян і звинуватила її вище керівництво в закупівлі нафти у терористичного угруповання "Ісламська держава".