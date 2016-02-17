Двоєборець Мазурчук: "Постійно хочу покращувати результат"

Українець Дмитро Мазурчук зумів скласти конкуренцію своїм суперникам і потрапити до топ-10 найкращих двоєборців світу, повідомляє прес-служба НОК України.

Досить драматичним видався в українця другий вид програми – лижні гонки. Безпосередньо перед останнім підйомом, намагаючись дістати польського спортсмена, він зламав палку. Але не дивлячись ні на що, Дмитро Мазурчук зумів фінішувати з прекрасним 7 результатом.

«Юнацькі Олімпійські ігри – це найпрестижніші змагання в яких я коли-небудь брав участь, їх ні з чим не зрівняти. Результатом можу бути задоволеним, але постійно хочу його покращувати. На цьому сезон для мене ще не закінчується. Буквально одразу після Ігор відправляюсь на чемпіонат світу серед юніорів, потім на континентальний Кубок світу, ну й завершальним стартом року стане чемпіонатом України», - поділився планами спортсмен.