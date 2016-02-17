Долгополов вийшов у друге коло тенісного турніру в Ріо-де-Жанейро

У Ріо-де-Жанейро (Бразилія) завершився матч першого кола теннісного турніру Rio Open presented by Claro (категорія ATP World Tour 500), в якому українець Олександр Долгополов обіграв місцевого гравця Томаза Беллуччі, повідомляє Великий теніс України.

Матч завершився з рахунком 6-7 (3) 7-5 6-2

Українець виграв стартовий гейм цього матчу на подачі суперника, відразу ж отримавши брейк. Але, у восьмому геймі Беллуччі виграв гейм на подачі Долгополова "під нуль" і зрівняв рахунок: 4-4. Потім суперники обмінялися брейками за рахунку 5:5 і доля партії вирішувалася на тай-брейку. Тут Долгополов змагатися на рівних з опонентом не зміг - 3-7.

У другій партії Долгополов знову першим вийшов вперед, але Беллуччі знову відновлює рахунок - 4-4. Після паузи, викликаної дощем, українець зумів зробити вирішальний брейк й перевів поєдинок у третій сет.

Єдиний свій брейкпоінт в цій партії реалізував Беллуччі, а Долгополов взяв 3 з 4, що й забезпечило йому перемогу в цьому непростому матчі.

Зустріч тривала 2 години 28 хвилин.

Наступним суперником першої ракетки України стане іспанець Ініго Сервантес, який займає 73-у сходинку в рейтингу АТР. Тенісисти по разу обіграли один одного в 2009-му році.

Як повідомляв УНІАН, напередодні у друге коло турніру в Марселі вийшов Сергій Стаховський, а на жіночому турнірі в Дубаї успішно провела перший матч Еліна Світоліна.