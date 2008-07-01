Деку став одноклубником Шеви

Півзахисник Андерсон Луїс де Суза, або Деку, як його величають усі фанати, перейшов з "Барселони" в Челсі.

Португальський півзахисник став першим придбанням клубу після входження Луїса Феліпе Сколарі на посаду тренера, повідомляє офіційний сайт"синіх".

Колишній гравець "Барселони" чекає подальшого успіху в Лізі чемпіонів разом з "Челсі". А після нагоди пограти з футболістами "Челсі" на Євро-2008, яку він мав, вважає, що зараз - саме час приєднатися до нового клубу тренера своєї національної збірної.