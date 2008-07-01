Деку став одноклубником Шеви
09:45, 01 липня 2008Спорт
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Перше придбання Сколарі
|Деку. Фото АР
Португальський півзахисник став першим придбанням клубу після входження Луїса Феліпе Сколарі на посаду тренера, повідомляє офіційний сайт"синіх".
Колишній гравець "Барселони" чекає подальшого успіху в Лізі чемпіонів разом з "Челсі". А після нагоди пограти з футболістами "Челсі" на Євро-2008, яку він мав, вважає, що зараз - саме час приєднатися до нового клубу тренера своєї національної збірної.
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