Бронзовий призер Юнацьких олімпійських ігор Кириченко: "Все це ніби мрія"

Бронзова призерка II зимових Юнацьких Олімпійських ігор 2016 року в Ліллехаммері у сноубордингу Дарина Кириченко прокоментувала прес-службі НОК України свій виступ та перші емоції від отримання медалі.

«Першими моїми емоціями був шок та радість. Одразу почала дзвонити батькам, просто не могла повірити в це, що сталося. Та й зараз досі не віриться, що стала медалісткою Юнацьких Олімпійських ігор. Вдячна своїм колегам по команді. Ніщо так не зближує як змагання. Ми одразу стали однім цілим, разом працювали на результат, на перемогу. Такий шанс випадає один раз на життя, а тому потрібно було його використати по максимуму», - поділилася Дарина.

Нагорода Кириченко стала першою в історії вітчизняного сноубордингу.