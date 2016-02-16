Тенісист Стаховський здобув першу перемогу в сезоні-2016 у матчі проти 25-ї ракетки світу

У Марселі (Франція) завершився матч першого кола тенісного турніру Open 13 (категорія - ATP World Tour 250), в якому українець Сергій Стаховський здобув першу перемогу в новому сезоні, обігравши іспанця Фелісіано Лопеса, який займає 25-е місце у світовій класифікації, повідомляє Великий теніс України.

Гра завершилася з рахунком 6-3 2-6 7-6 (5).

Зі старту поєдинку українець зробив брейк і не дав супернику дістатися до брейкпоїнтів на своїй подачі. Тільки коли Стаховський подавав на перемогу в сеті, у Лопеса з'явився перший шанс зробити брейк. Але Стаховський впорався з цією ситуацією і записав першу партію на свій рахунок.

У другому сеті ініціативою володів іспанець. При рахунку 5-1 Лопес подавав на перемогу в партії, але його гейм після трьох сетболів Стаховський виграв. Ще три сетболи українець врятував на власній подачі. Але, з сьомої спроби суперник виграв сет і перевів гру у вирішальну третю партію.

У третьому сеті Стаховський першим заробив брейкпоінт (при рахунку 2-1), але вийти вперед українцю вдалося тільки після сьомого гейму. Лопес брейк відразу ж відіграв і доля матчу вирішувалась на тай-брейку.

Зі старту в лідери вийшов українець - 3-0. Але, потім три очки поспіль виграв іспанець. Тенісисти успішно грали на своїй подачі а при рахунку 6-5 перший матчбол у Стаховського був на подачі Лопеса. Тим не менш, він зробив ще один міні-брейк і виграв цей матч.

Для Стаховського це перша перемога в сезоні 2016-го року. На п'яти попередніх турнірах українець поступався в своїх стартових матчах в одиночному розряді (Доха, Сідней, Відкритий чемпіонат Австралії, Софія, Роттердам).

У другому раунді Стаховський зіграє зі Стеном Ваврінкою (Швейцарія), посіяним організаторами турніру під 1-м номером. Рівно рік тому наш тенісист обіграв швейцарця на стадії 1/4 фіналу на цьому турнірі. Рахунок особистих зустрічей на даний момент 1-1.